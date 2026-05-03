Rainer nennt Zeitplan für Tierhaltungskennzeichen
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Rainer nennt Zeitplan für Tierhaltungskennzeichen

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Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) dämpft Hoffnungen, das Tierhaltungskennzeichen könnte in absehbarer Zeit für mehrere Fleischsorten gelten. “Wir dürfen den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen”, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgabe).

Alois Rainer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Er wolle zu Ende bringen, was die Vorgängerregierung nicht geschafft habe: Das Tierhaltungskennzeichen für Schweinefleisch verlässlich und praxistauglich umsetzen.

Rainer konkretisierte den Zeitplan. Noch im Mai wolle man den Entwurf in Brüssel zur Notifizierung vorlegen. Im August solle es dann ins Kabinett. “Läuft alles nach Plan, kann es zum 1. Januar 2027 in Kraft treten. Ab 1. Juli 2027 ist die Anwendung für die Gastronomie vorgesehen”, sagte er.

Auf die Frage, wann die Regel auf andere Fleischsorten ausgeweitet werde, antwortete Rainer: “Wir dürfen den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen. Ich will zu Ende bringen, was die Vorgängerregierung nicht geschafft hat: Das Tierhaltungskennzeichen für Schweinefleisch verlässlich und praxistauglich umsetzen. Darauf liegt aktuell der Fokus.”

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