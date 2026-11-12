Rödental: 15-Jähriger flüchtet mit E-Scooter vor Polizei

Ein 15-Jähriger ist in Rödental mit einem E-Scooter vor einer zivilen Streife geflüchtet. Bei der Flucht kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Polizeifahrzeug; später wurde ein Polizist verletzt.

Die Verkehrspolizei wollte den Jugendlichen am Mittwoch um 17.10 Uhr in der Kronacher Straße kontrollieren. Zuvor hatte er trotz einer sich schließenden Bahnschranke einen Bahnübergang überquert. Außerdem war an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht.

Polizeifahrzeug und Roller beschädigt

Der 15-Jährige ignorierte laut Polizei Blaulicht und Anhaltesignal und fuhr mit deutlich mehr als 50 km/h vor dem Streifenfahrzeug davon. Der Roller hätte bauartbedingt höchstens 20 km/h erreichen dürfen. Durch Schlangenlinien auf gerader Strecke erschwerte der Fahrer das Überholen.

Unmittelbar vor der Anhaltung stieß der E-Scooter mit dem Polizeifahrzeug zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 3000 Euro. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer wurden nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht gefährdet.

Auch nach dem Zusammenstoß versuchte der Jugendliche, sich der Kontrolle zu entziehen. Die Zivilfahnder brachten ihn zu Boden und legten ihm zur Eigensicherung Handfesseln an. Gegen die Festhaltung wehrte sich der 15-Jährige; dabei verletzte sich ein Polizist.

Die Beamten stellten den manipulierten E-Scooter sicher. Gegen den Jugendlichen wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Verstößen gegen die Fahrzeugzulassungsverordnung und die Straßenverkehrsordnung ermittelt.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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