Mit dem Samduo NEX E6000H bietet der Hersteller einen AC-gekoppelten Batteriespeicher mit rund 6 kWh Kapazität, bis zu 2.600 Watt Leistung und intelligenter Energiesteuerung. Das System lässt sich auch in bestehende Photovoltaikanlagen integrieren und verfügt über zwei Steckdosen für den netzunabhängigen Betrieb. Zum Aktionspreis von 1.399 Euro ist der Speicher eine interessante Nachrüstlösung. Wir haben uns Ausstattung und Funktionen angesehen und beziehen unsere Erfahrungen aus dem Praxistest des Samduo NEX E6000 ein.

Samduo NEX E6000H: 6-kWh-Stromspeicher zum Nachrüsten

Wer eine Photovoltaikanlage besitzt, produziert tagsüber häufig mehr Strom, als unmittelbar benötigt wird. Ohne ausreichend Speicherkapazität fließt die überschüssige Energie ins öffentliche Netz, während abends wieder Strom zugekauft werden muss. Hier setzt der Samduo NEX E6000H an. Der AC-gekoppelte Batteriespeicher arbeitet auf der Wechselstromseite und lässt sich dadurch grundsätzlich unabhängig vom vorhandenen PV-Wechselrichter einsetzen. Ein Austausch der bisherigen Solartechnik ist dafür normalerweise nicht erforderlich.

Mit einer Kapazität von 6.028 Wh bietet das Gerät ausreichend Reserven, um einen erheblichen Teil des Strombedarfs in die Abend- und Nachtstunden zu verschieben. Bei einer konstanten Leistungsaufnahme von 300 Watt reicht die nominelle Kapazität rechnerisch für etwa 20 Stunden. Tatsächlich fallen die Laufzeiten aufgrund von Umwandlungsverlusten und der nutzbaren Batteriekapazität geringer aus.

Bis zu 2.600 Watt Leistung und intelligente Steuerung

Der Samduo NEX E6000H unterstützt eine bidirektionale AC-Leistung von bis zu 2.600 Watt. Im regulären Plug-and-Play-Betrieb ist die Netzeinspeisung zunächst auf 800 Watt begrenzt. Eine höhere Leistung ist technisch vorgesehen, setzt allerdings entsprechende Anschlussbedingungen und die Einhaltung der geltenden Vorschriften voraus.

In Verbindung mit einem kompatiblen Smart Meter kann der Speicher automatisch erkennen, wann überschüssiger Solarstrom vorhanden ist. Dieser wird gespeichert und später bei Bedarf wieder abgegeben. Das lässt sich auch über die übersichtliche Samduo-App in Echtzeit verfolgen.

Zusätzlich unterstützt das Energiemanagement laut Hersteller dynamische Stromtarife. Dabei können günstige Strompreisphasen, Wetterprognosen und Verbrauchsmuster in die Ladeplanung einbezogen werden. So lässt sich der Speicher auch dann sinnvoll einsetzen, wenn gerade wenig Solarstrom zur Verfügung steht.

Installation: Erfahrungen aus unserem Samduo-Test

Bereits bei unserem Praxistest des Samduo NEX E6000 konnten wir das Installationskonzept erproben. Wir integrierten den Speicher in eine bestehende Photovoltaikanlage mit E3/DC-Batteriesystem. Die Einrichtung über die App verlief unkompliziert.

Für die automatische Steuerung nutzten wir ein zusätzliches Samduo Smart Meter. Nach der Einrichtung eines separaten 2,4-GHz-WLANs funktionierte die Kommunikation zuverlässig. Der elektrische Einbau des Smart Meters im Hausverteiler muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Off-Grid-Funktion: Zwei Steckdosen für die Notstromversorgung

Eine besonders praktische Ausstattung des Samduo NEX E6000H sind die beiden Steckdosen auf der Rückseite. Sie ermöglichen den sogenannten Off-Grid-Betrieb, bei dem angeschlossene Elektrogeräte direkt aus dem Batteriespeicher versorgt werden können – unabhängig vom öffentlichen Stromnetz.

Gerade bei einem Stromausfall ist diese Funktion interessant. Beispielsweise lassen sich ein Kühlschrank, Beleuchtung, Router oder andere wichtige Verbraucher direkt am Speicher anschließen. Eine separate Verbindung mit dem Hausstromnetz ist dafür nicht erforderlich. Im netzunabhängigen Betrieb stellt das System laut Hersteller bis zu 2.600 VA zur Verfügung. Kurzzeitig sind Spitzenleistungen von bis zu 3.640 VA für zehn Sekunden angegeben. Entscheidend ist dabei die Gesamtleistung der angeschlossenen Geräte. Mit rund 6 kWh Speicherkapazität lassen sich ausgewählte Verbraucher über mehrere Stunden versorgen. Die tatsächliche Laufzeit hängt von deren Stromaufnahme und dem Ladezustand des Akkus ab.

Erweiterbar auf bis zu 90 kWh

Der Samduo NEX E6000H lässt sich laut Hersteller durch zusätzliche kompatible Speichereinheiten auf eine Gesamtkapazität von bis zu 90 kWh erweitern. Damit ist das System nicht nur für Balkonkraftwerke, sondern auch für größere Photovoltaikanlagen interessant. Bei der Batterietechnik setzt Samduo auf Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LiFePO4). Der Hersteller nennt mindestens 10.000 Ladezyklen, eine ausgelegte Lebensdauer von 15 Jahren und eine eingeschränkte Garantie von zehn Jahren. Auch eine Einbindung in Smart-Home-Systeme wie Home Assistant oder Homey ist über die offene Schnittstelle vorgesehen. Dadurch können beispielsweise Ladezustand und Energieflüsse in eine bestehende Hausautomatisierung integriert werden.

Samduo NEX E6000H: Preis und Verfügbarkeit

Der reguläre Verkaufspreis des Samduo NEX E6000H beträgt 1.799 Euro. Im Rahmen der aktuellen Aktion wird der Speicher für 1.399 Euro angeboten. Das entspricht einer Ersparnis von 400 Euro beziehungsweise rund 22 Prozent. Umgerechnet auf die nominelle Speicherkapazität von 6,028 kWh ergibt sich ein Preis von rund 232 Euro pro kWh. Damit bietet das Gerät ein interessantes Preis-Kapazitäts-Verhältnis, insbesondere angesichts der zusätzlichen Off-Grid-Funktion und der intelligenten Energiesteuerung.

Eventuelle Zusatzkosten für Smart Meter, Zubehör und Elektroinstallation sollten bei der Anschaffung berücksichtigt werden. Weitere Informationen und aktueller Preis: Samduo NEX E6000H im offiziellen Herstellershop.

Preisstand: 20. November 2026. Aktionspreise können sich ändern. Der angegebene Preis mit 0 Prozent Mehrwertsteuer setzt die gesetzlichen Voraussetzungen voraus.

Für wen lohnt sich der Samduo NEX E6000H?

Besonders interessant ist der Speicher für Besitzer bestehender Photovoltaikanlagen, die zusätzliche Kapazität nachrüsten möchten, ohne ihren Wechselrichter auszutauschen. Auch für größere Balkonkraftwerke kann das System sinnvoll sein, sofern ausreichend Solarstrom zum Laden zur Verfügung steht.

Wer dynamische Stromtarife nutzt, kann zudem von der intelligenten Ladeplanung profitieren. Die beiden Off-Grid-Steckdosen bieten einen zusätzlichen praktischen Nutzen, wenn bei einem Stromausfall wichtige Geräte weiterbetrieben werden sollen.

Fazit: Viel Speicherkapazität und praktische Zusatzfunktionen

Der Samduo NEX E6000H kombiniert rund 6 kWh Speicherkapazität mit einer flexiblen AC-Anbindung, intelligenter Energiesteuerung und einer praktischen Off-Grid-Funktion. Besonders die beiden Steckdosen auf der Rückseite sind ein sinnvoller Zusatznutzen, da sie bei einem Stromausfall die direkte Versorgung ausgewählter Elektrogeräte ermöglichen.

Dass das grundlegende Speicherkonzept funktioniert, konnten wir bereits bei unserem Praxistest des Samduo NEX E6000 feststellen. Dort überzeugten die einfache Einrichtung, die zuverlässige Smart-Meter-Steuerung und die problemlose Integration in eine bestehende Photovoltaikanlage.

Mit einem Aktionspreis von 1.399 Euro bietet der NEX E6000H ein attraktives Gesamtpaket für alle, die ihre Speicherkapazität erweitern und den selbst erzeugten Solarstrom besser nutzen möchten.

Unsere Einschätzung: Der Samduo NEX E6000H ist eine vielversprechende Nachrüstlösung mit hoher Kapazität und vielseitiger Ausstattung. Ein eigenständiger Praxistest des neuen Modells muss noch zeigen, wie gut die Funktionen im Alltag zusammenspielen.