Schwerer Frontalzusammenstoß auf der St2222 bei Pleinfeld: Eine Person in Lebensgefahr, Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am späten Donnerstagnachmittag auf der Staatsstraße 2222 bei Pleinfeld ereignet. Im Begegnungsverkehr kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache zwei Fahrzeuge frontal miteinander.

Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurden zwei Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die Feuerwehr war mit schwerem Gerät im Einsatz, um die Verletzten zu befreien. Nach ersten Erkenntnissen erlitt eine Person lebensgefährliche Verletzungen, eine weitere wurde mittelschwer bis schwer verletzt.

Beide Verletzten wurden nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für den Transport der lebensgefährlich verletzten Person kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der ein unfallanalytisches Gutachten erstellen soll. Die Staatsstraße 2222 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise vollständig gesperrt.