Sturmtief “Elli” bringt extremes Winterwetter
An der Wertachbrücke | 26-jähriger blockiert Verkehr und bedroht Autofahrer in Augsburg
Augsburg - Ein Vorfall in der Innenstadt von Augsburg...
a.tv kompakt: Schwerer Verkehrsunfall in Derching
Weitere Themen von Montag, den 05.01.2026: Angebot zur Christbaumentsorgung,...
Schwerer Frontalzusammenstoß auf der St2222 bei Pleinfeld: Eine Person in Lebensgefahr, Rettungshubschrauber im Einsatz
Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am späten Donnerstagnachmittag auf...
Jugendliche zünden Weihnachtsbaum auf Parkdeck an: Polizei fasst Täter in Augsburger Innenstadt
Ein Vorfall in der Augsburger Innenstadt sorgte am Dienstag,...
Sturmtief "Elli" fegt über den Norden und beschert Hamburg...