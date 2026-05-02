Schwerer LKW-Unfall auf A9 bei Allersberg: Sperrung in Richtung Berlin bis auf Weiteres
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Schwerer LKW-Unfall auf A9 bei Allersberg: Sperrung in Richtung Berlin bis auf Weiteres

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstagmorgen, den 2. Mai 2026, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A9 bei Allersberg im Landkreis Roth. Aufgrund der noch andauernden Unfallaufnahme ist die Fahrtrichtung Berlin gesperrt.

LKW-Unfall führt zu Autobahnsperrung

Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr, als ein 36-jähriger LKW-Fahrer die Autobahn A9 in Richtung Berlin befuhr. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte der Lastwagen kurz vor der Anschlussstelle Allersberg mit der Mittelleitplanke. Der Aufprall führte dazu, dass der LKW abgewiesen und quer zur Fahrbahn umkippte.

Rettungsmaßnahmen im Einsatz

Die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr mussten den Fahrer mit schwerem Gerät aus dem stark beschädigten Führerhaus befreien. Der schwer verletzte Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrseinschränkungen und Umleitungen

Die A9 bleibt für Bergungsarbeiten und Unfalluntersuchungen in Richtung Berlin gesperrt. Auch die Gegenfahrbahn in Richtung München wurde kurzzeitig gesperrt, um die Landung eines Rettungshubschraubers zu ermöglichen, ist jedoch nun wieder frei befahrbar. Der Verkehr in Richtung Berlin wird derzeit an der Anschlussstelle Hilpoltstein abgeleitet.

Die Verkehrspolizeiinspektion Feucht hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen und ist vor Ort im Einsatz.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

0
Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Lokalpolitik

Stadt Augsburg klagt gegen Bäuerle Ambulanz

0
Die Stadt Augsburg geht juristisch gegen einen ehemaligen Dienstleister...
Politik & Wirtschaft

Tankstellenpreise fallen deutlich

0
Die Tankstellenpreise in Deutschland sind zum 1. Mai deutlich gefallen - aber vorerst wie befürchtet nicht im Umfang des gesamten sogenannten "Tankrabatts".
Bildergalerien

Die Millionen-Euro-Spiele beginnen – Der FC Augsburg muss bei Werder Bremen ran

0
Wenn der FC Augsburg am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) beim SV Werder Bremen antreten muss, dann geht es für die Schwaben um mehr als um Punkte und Platzierungen. Es geht auch um jede Menge Geld.
Gesundheit

Tödliche Borna-Virus-Infektion im Unterallgäu

0
Im Landkreis Unterallgäu ist ein Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem seltenen Borna Disease Virus 1 gestorben. Die Behörden informieren über Risiken und Schutzmaßnahmen.