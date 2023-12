So funktioniert die Entsorgung von Christbäumen in Augsburg

Im Rahmen einer Sonderabholung zwischen 2. Januar und 2. Februar 2024 entsorgt der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (AWS) der Stadt Augsburg auch wieder Christbäume.

Bürgerinnen und Bürger sind gebeten, ihren ungekürzten und vollständig abgeschmückten Christbaum am Abholtag an einem gut zugänglichen Platz an der Anfahrtsstraße bereitzustellen. Die Christbäume werden im Nachgang zur Leerung der braunen Biotonne von einem separaten Fahrzeug eingesammelt.

Auch Selbstanlieferung möglich

Darüber hinaus haben Bürgerinnen und Bürger auch die Möglichkeit, ihren Christbaum bei den Wertstoff- & Servicepunkten Holweg 32, Unterer Talweg 89, Johannes-Haag-Straße 29 und Oberer Auweg 11, kostenfrei abzugeben. Die eingesammelten Christbäume werden zur

Deponie Augsburg Nord gebracht, dort gehäckselt und als Hackschnitzel weiterverwendet.

Die Christbäume werden nur im angegebenen Zeitraum vom 2. Januar bis 2. Februar 2024 abgeholt. Eine spätere Entsorgung ist dann nur durch die Anlieferung an einer der vier Wertstoff- und Servicepunkte möglich