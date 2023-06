Spült ein Danso-Transfer einen unerwarteten Betrag in die Kassen des FC Augsburg?

Kevin Danso hatte den FC Augsburg vor zwei Jahren mit einem zweifelhaften Abschied verlassen, nun könnte er nachträglich noch für ein Lächeln in Schwaben sorgen.

Im Sommer 2021 hatte der FC Augsburg den österreichischen Nationalspieler Kevin Danso abgegeben. Der Innenverteidiger hatte nach zwei Ausleihen die Situation im Trainingslager eskalieren lassen und wurde anschließend an den französischen Erstligisten RC Lens verkauft. Die beiden Vereine hatten sich auf eine Ablösesumme von 5,5 Mio. Euro plus mögliche erfolgsabhängige Bonuszahlungen verständigt. Der FCA soll auch an einem möglichen Weiterverkauf in der Zukunft partizipieren, dies könnte jetzt so weit sein.

Danso ist im Fokus der Einkäufer

Nach zwei ordentlichen Jahren in der Ligue 1 (insgesamt 76 Pflichtspieleinsätze) und der Vizemeisterschaft in der abgelaufenen Spielzeit steht der inzwischen 24-Jährige bei einigen Clubs hoch im Kurs.

Mit dem italienischen Meister Napoli und dem AC Mailand sollen zwei renommierte Teams aus der Serie A ihr Interesse angemeldet haben, auch der deutsche Pokalsieger RB Leipzig gilt als Interessent.

Bei einem geschätzten Marktwert von 16 Mio. Euro und einer Restvertragslaufzeit von drei Jahren dürfte ein Danso-Transfer wohl rund 20 Mio. Euro in die Kassen der Franzosen spülen, wovon auch der FCA profitieren würde. Ein unerwarteterer Betrag in Millionenhöhe (vermutlich 10% des Verkaufswertes) dürften den Schwaben weitere Möglichkeiten bei der Kaderbildung für die neue Saison schaffen.