Staatspreis: Kreativorte aus Kempten und Coburg ausgezeichnet

Das Neue Areal in Kempten gehört zu den drei ausgezeichneten Kreativorten beim Staatspreis für bayerische Kreativorte 2026. Das Innovationsquartier Schlacht- und Güterbahnhof Coburg erhielt einen Sonderpreis.

Die Preise wurden am 11. November im Künstlerhaus Nürnberg verliehen. Das Neue Areal ist ein privat initiierter Coworking- und Treffpunkt für Kreative, Gründerinnen und Gründer sowie Unternehmen und dient als Creative Hub für das Allgäu. Es stellt Infrastruktur für die Kreativwirtschaft bereit.

Weitere Auszeichnungen für Ingolstadt und Ottering

Ausgezeichnet wurden außerdem die Kunst- und Kulturwerkstatt KAP94 in Ingolstadt und der Boaznkäfer in Ottering. KAP94 nutzt eine historische Festung als offenen Kreativort ohne festes Konzept. Die ehrenamtlichen Strukturen sollen dort schrittweise professionalisiert werden.

Der Boaznkäfer steht für Kreativwirtschaft im ländlichen Raum. Er schafft Raum für neue Wertschöpfung und kreative Erwerbsmodelle und belebt bestehende Infrastruktur mit einem neu gedachten Wirtshaus.

Sonderpreis für das Innovationsquartier in Coburg

Der Sonderpreis für kommunales Engagement ging an das Innovationsquartier Schlacht- und Güterbahnhof Coburg. Dort wird eine Industriebrache zu einem Innovations- und Kreativquartier entwickelt. Kreativwirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft werden dabei miteinander verzahnt.

Staatssekretär Tobias Gotthardt erklärte bei der Verleihung: „Bayern lebt von starken Ideen und starken Regionen. Die ausgezeichneten Kreativorte zeigen, dass beides zusammengehört. Vom Dorfwirtshaus bis zum Innovationsquartier schaffen sie die Voraussetzungen dafür, dass Menschen zusammenkommen, kreativ werden, Neues ausprobieren und Zukunft gestalten können.“

Die Kultur- und Kreativwirtschaft sei ein wichtiger Impulsgeber für Innovationen, sagte Gotthardt. Der Staatspreis wurde 2026 zum dritten Mal vergeben und ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Umgesetzt wird er durch den CreativeTechHUB der Bayern Innovativ.