SCHAUSPIEL NACH DEM ROMAN VON OSKAR MARIA GRAF IN EINER BEARBEITUNG VON LOTHAR TROLLE

Mit »Unruhe um einen Friedfertigen« bringt das Staatstheater Augsburg ein großes Ensemble-Stück zur Uraufführung. Die Bühnenfassung des bekannten Romans von Oskar Maria Graf wurde von Lothar Trolle als Auftragsarbeit erstellt. »Unruhe um einen Friedfertigen« erzählt die große Geschichte am Beispiel des kleinen Mannes. Mit großen Bildern, dem sprichwörtlichen braunen Sumpf auf der Bühne und von zwei Wrestlern choreografierten Kampfszenen wird der Abend zu einem theatralen Erlebnis.

Ein kleines bayerisches Dorf, abseits der politischen Turbulenzen in den Städten, idyllisch im Voralpenland gelegen, wird Zeuge einer tragischen Geschichte. Der Schuster Kraus, ein friedliebender, unauffälliger Dorfbewohner, von allen geschätzt, gerät aufgrund seiner jüdischen Herkunft unter die Räder. Während sich in den politisch unruhigen Zeiten zwischen dem Ersten Weltkrieg und der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 die Staatsoberhäupter beinahe im Minutentakt abwechseln, verfestigt sich der stetig schwelende Antisemitismus. Bis es schließlich zum Äußersten kommt.

Wie unter einem Brennglas arbeitet Oskar Maria Graf in seinem 1947 erschienenen Roman am Beispiel des dörflichen Kosmos heraus, wohin existenzielle Not und Perspektivlosigkeit eine ganze Generation traumatisierter, aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrter junger Männer führen.

Lothar Trolle, vielfach ausgezeichneter Autor und Übersetzer, zollt Graf in seiner Bühnenbearbeitung des Romans durch seine ganz eigene Dramatik Tribut. Die Regisseurin Susanne Lietzow macht daraus mit ihrem künstlerischen Team einen bildgewaltigen Theaterabend, der unter die Haut geht.

Termine und Karten

DAUER: ca. 2 Stunden, keine Pause

EINFÜHRUNG: 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn

Di 13.6.2023 19:30 Uhr

19:30 Uhr Fr 16.6.2023 19:30 Uhr

19:30 Uhr Sa 8.7.2023 19:30 Uhr

19:30 Uhr Fr 21.7.2023 19:30 Uhr

19:30 Uhr Sa 6.1.2024 18:00 Uhr

18:00 Uhr So 14.1.2024 15:00 Uhr

15:00 Uhr Do 1.2.2024 19:30 Uhr

19:30 Uhr Mi 28.2.2024 19:30 Uhr

Presse Augsburg-Gewinnspiel

In Kooperation mit dem Staatstheater Augsburg verlost Presse Augsburg 3×2 Karten für die Vorstellung am Samstag, dem 8.7.2023.

So können Sie gewinnen

Senden Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff „Gewinnspiel: Unruhe um einen Friedfertigen“ an redaktion@presse-augsburg.de oder nehmen Sie per Facebook am Gewinnspiel teil.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 06. Juli 2023, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier.