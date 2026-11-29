Die Stadtkapelle Friedberg feiert ihr 125-jähriges Bestehen vom 27. bis 30. Mai 2027 mit einem viertägigen Fest rund um die Wallfahrtskirche Herrgottsruh. Gleichzeitig wird das 60-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Friedberg in Bayern und Friedberg in der Steiermark gefeiert.

Für das Jubiläumsfest haben die Stadtkapelle und das Partnerstädte-Komitee Friedberg/Bayern ein gemeinsames Programm mit Musik, Begegnungen und offiziellen Veranstaltungen vorbereitet.

Festprogramm rund um Fronleichnam

Den Auftakt bildet am Donnerstag, 27. Mai, eine Fronleichnamsprozession mit anschließendem Frühschoppen. Am Abend spielen die „Lumpenbacher“ aus Königsbrunn im Festzelt auf dem Parkplatz der Wallfahrtskirche Herrgottsruh.

Am Freitag, 28. Mai, treten im Landkreisstadion zahlreiche Musikkapellen und -vereine aus dem Einzugsbereich des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes zu einem Gesamtchor an. Im Festzelt ist an diesem Abend die Tiroler Blasmusikformation „Viera Blech“ zu hören.

Der Samstag, 29. Mai, steht im Zeichen beider Jubiläen. Am frühen Abend ist ein offizieller Festakt vorgesehen. Anschließend folgt ein „Steirer Abend“ mit Gästen aus Friedberg in der Steiermark.

Zum Abschluss gibt es am Sonntag, 30. Mai, einen Festgottesdienst mit Fahnenweihe. Die Stadtkapelle Friedberg/Steiermark übernimmt dabei die musikalische Begleitung. Anschließend ist ein Fahneneinzug ins Festzelt geplant.

125 Jahre Stadtkapelle Friedberg

Die Wurzeln des Orchesters reichen bis ins Jahr 1902 zurück. Aus der Tradition der Landwehr- und Veteranenkapelle entstand damals die heutige Stadtkapelle. Erste öffentliche Auftritte mit knapp 20 Musikern sind unter anderem beim Friedberger Volksfest 1903 dokumentiert.

Heute gehören dem Orchester unter der musikalischen Leitung von Andreas Thon rund 70 Aktive an. Das Repertoire umfasst traditionelle Blasmusik mit Märschen, Walzern und Polkas ebenso wie barocke und klassische Werke, moderne Blasorchester-Kompositionen und Filmmusik.

Zum festen Programm in Friedberg zählen unter anderem die Sommerserenade am Schlossweiher des Wittelsbacher Schlosses, das Herbstkonzert, das Starkbierfest, das Volksfest und die alle drei Jahre stattfindende „Friedberger Zeit“.

Ein weiterer Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist das Herbstkonzert am Samstag, 23. Oktober 2027, in der Max-Kreitmayr-Halle. Es soll anlässlich des 125-jährigen Bestehens größer als üblich gestaltet werden.

Partnerschaft mit Friedberg in der Steiermark

Die Städtepartnerschaft zwischen dem bayerischen und dem österreichischen Friedberg geht auf ein Fußballturnier im Jahr 1966 zurück. Seither wurden die Kontakte zwischen dem Wittelsbacher Land und der Steiermark ausgebaut.

Neben den Stadtkapellen und Jugendkapellen pflegen auch Sänger, Schützen und Feuerwehren Verbindungen in die Partnerstadt. Das Jubiläumsfest im Mai 2027 soll die langjährige Partnerschaft und die Geschichte der Stadtkapelle gemeinsam würdigen.