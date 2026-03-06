Trump verlangt „bedingungslose Kapitulation“ vom Iran

US-Präsident Donald Trump hat eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg ausgeschlossen.

Es werde „keinen Deal“ mit dem Iran geben, außer einer „bedingungslosen Kapitulation“, sagte Trump am Freitag. Nach einer solchen Kapitulation und der Auswahl eines „großen und akzeptablen“ Führers wolle er gemeinsam mit seinen Verbündeten und Partnern daran arbeiten, den Iran wirtschaftlich wiederaufzubauen.

Trump sagte, dass der Iran eine „große Zukunft“ haben könne. Er versprach, das Land „wirtschaftlich größer, besser und stärker als je zuvor“ zu machen. Die Vision sei, Iran von der Zerstörung zurückzubringen.