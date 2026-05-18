Trump verschiebt geplanten Militärschlag gegen den Iran
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Trump verschiebt geplanten Militärschlag gegen den Iran

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US-Präsident Donald Trump hat einen geplanten Militärschlag gegen den Iran vorerst gestoppt.

Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Emir von Katar, der Kronprinz von Saudi-Arabien und der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate hätten ihn gebeten, den Angriff zu verschieben, da “ernsthafte Verhandlungen” im Gange seien, teilte Trump am Montag mit. Diese führten ihrer Meinung nach zu einem Abkommen, das sowohl für die USA als auch für alle Länder im Nahen Osten und darüber hinaus “sehr akzeptabel” sei, so der US-Präsident weiter. Ein zentraler Punkt des Abkommens sei, dass Iran keine Atomwaffen besitzen dürfe.

Trump erklärte, dass er aufgrund seines “Respekts” für die genannten Staatschefs US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, den Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs, General Daniel Caine, sowie das US-Militär angewiesen habe, den geplanten Angriff nicht durchzuführen. Gleichzeitig habe er sie angewiesen, sich auf einen “umfassenden Angriff” auf den Iran vorzubereiten, falls kein “akzeptables Abkommen” erreicht werde.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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