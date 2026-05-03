Unfallflucht am P+R Nord in Oberhausen: Polizei sucht Zeugen
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Unfallflucht am P+R Nord in Oberhausen: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – In Augsburg-Oberhausen ereignete sich zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ein Vorfall von Unfallflucht. Auf dem Parkplatz P+R Nord wurde ein dort geparkter Bus in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 05:30 Uhr von einem unbekannten Autofahrer am rechten Heckbereich beschädigt.

Unbekannter Fahrer flüchtet nach Unfall

Der verantwortliche Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und kam somit seinen gesetzlichen Pflichten nicht nach. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1.500 Euro.

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Augsburg West bittet um Hinweise von möglichen Zeugen. Informationen können unter der Telefonnummer 0821/323-2510 gemeldet werden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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