Der Unternehmer Reinhold Würth warnt vor der Kriegsgefahr durch Russlands Präsident Wladimir Putin. Die deutschen Durchschnittsbürger könnten sich die Schrecken eines Krieges überhaupt nicht vorstellen, sagte er der „Zeit“.

Seit 80 Jahren herrsche Frieden in Deutschland, Berichte von Zeitzeugen würden naturgemäß immer weniger, und ansonsten werde Krieg eben ein bisschen mit James-Bond-Szenarien verglichen. Würth verlangte mehr Wertschätzung für die Bundeswehr und einen schonungslosen Unterricht in den oberen Schulklassen.

Der Unternehmer warnt vor Putin, den er früher sehr geschätzt habe, den er aber nun vor allem durch die Unterstützung Chinas für gefährlich halte. Wie alle Autokraten und Diktatoren sei Putin von der Idee beseelt, mindestens die weiteste Machtausdehnung der UdSSR zurückzuholen, sagte er. Dazu würde auch die ehemalige DDR gehören.

Würth, Jahrgang 1935, erzählte von seinen persönlichen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg. Er selbst sei von einem US-Jagdbomber fast totgeschossen worden, als dieser die Kochertal-Eisenbahn angegriffen und den Lokomotivführer getötet habe. Mit seiner Leuchtspurmunition habe der Jagdbomber schon einen Kilometer vor seinem Ziel geschossen, währen er und andere Kinder in der Nähe gespielt hätten. Wäre er 20 Meter näher dort gestanden, wäre er tot gewesen, so Würth.

Nach dem Luftangriff auf Heilbronn 1944 sei er mit seinem Vater in der Stadt unterwegs gewesen. Es sei für ihn als Neunjährigen grausam gewesen. Leichen hätten in Zinkzubern gelegen, die Stadt habe nach verbranntem Fleisch gerochen. Diese vielen Eindrücke ließen ihn heute vor aller Kriegsgefahr warnen.