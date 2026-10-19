Vermisste Jungen aus Straubing in Gotha wohlbehalten angetroffen

Die beiden seit Samstag, 17. Oktober 2026, aus einer Jugendeinrichtung in Straubing vermissten Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren sind am Sonntag in Gotha wohlbehalten angetroffen worden.

Damit ist die Öffentlichkeitsfahndung nach den beiden Kindern beendet. Die Polizeiinspektion Straubing und das Polizeipräsidium Niederbayern hatten die Suche unterstützt.

Die Polizei bittet darum, alle im Zusammenhang mit der Suche übermittelten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten dauerhaft aus Unterlagen und EDV-Anlagen zu löschen.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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