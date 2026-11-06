Vermisster aus Schweinfurt wohlbehalten in Hessen gefunden

Der seit Mittwochnachmittag vermisste 45-Jährige aus Schweinfurt ist wohlbehalten in Hessen angetroffen worden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde widerrufen.

Der Mann war am Mittwoch gegen 15:45 Uhr nach seiner Arbeit nicht zu seinem Wohnheim in der Straße „An den Unteren Eichen“ zurückgekehrt. Polizei und Unterstützungskräfte suchten nach ihm, konnten ihn zunächst jedoch nicht finden.

Nach früheren Erkenntnissen könnte sich der 45-Jährige im Raum Staufenberg in Hessen oder im Raum Köln/Bonn aufgehalten haben. Die Polizei hatte außerdem eine mögliche hilflose Lage nicht ausgeschlossen.

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