Polizeimeldungen BayernPolizeipräsidium Unterfranken

Vermisster aus Schweinfurt wohlbehalten in Hessen gefunden

Vermisster aus Schweinfurt wohlbehalten in Hessen gefunden
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Der seit Mittwochnachmittag vermisste 45-Jährige aus Schweinfurt ist wohlbehalten in Hessen angetroffen worden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde widerrufen.

Der Mann war am Mittwoch gegen 15:45 Uhr nach seiner Arbeit nicht zu seinem Wohnheim in der Straße „An den Unteren Eichen“ zurückgekehrt. Polizei und Unterstützungskräfte suchten nach ihm, konnten ihn zunächst jedoch nicht finden.

Nach früheren Erkenntnissen könnte sich der 45-Jährige im Raum Staufenberg in Hessen oder im Raum Köln/Bonn aufgehalten haben. Die Polizei hatte außerdem eine mögliche hilflose Lage nicht ausgeschlossen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

- Anzeige -

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Holger Hückmann aus Schweinfurt vermisst · Landgericht: Aktuelle Mietpreisbremse in Hessen unwirksam

Weitere Polizeimeldungen aus dieser RegionPolizeipräsidium Unterfranken

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

Fünf Tote und mehrere Verletzte nach Schüssen in Krakau
Tote Person nach Pkw-Brand auf A73 bei Bamberg entdeckt
Feuer zerstört Wohnung und greift auf Dachstuhl über
Staudheim: Atemalkoholtest bei Autofahrer zeigt 1,1 Promille
Kleinflugzeug auf A2 bei Magdeburg abgestürzt
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

Folgen Sie uns