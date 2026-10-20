Vermummte greifen vier Fußballfans an und rauben sie aus

Vier Fußballfans aus dem Raum Wiesbaden sind am 17. Oktober 2026 in Berg bei Neumarkt in ihrem Auto angegriffen und ausgeraubt worden. Die 18 bis 21 Jahre alten Betroffenen erlitten leichte Verletzungen.

Die vier Deutschen hatten zuvor an einem nahegelegenen Autohof getankt und warteten gegen 16:55 Uhr an einer Kreuzung im Bereich der Karl-Schiller-Straße. Während der Fahrer auf das Abbiegen wartete, kamen mehrere unbekannte, mit weiß-roten Masken vermummte Personen auf den silbernen Ford Fiesta zu.

Die Angreifer schlugen mutmaßlich mit einem Hammer die Scheiben des Wagens ein und schlugen zwei Insassen ins Gesicht. Aus dem Auto wurden Rucksäcke und Jacken gestohlen. Einsatzkräfte stellten am Tatort einen abgebrochenen Hammer sowie entwendete Kleidungsstücke auf einem nahegelegenen Grünstreifen sicher. Im Bereich der B299 fanden sie außerdem die Kopfhörer eines Geschädigten.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt unter anderem wegen des Verdachts eines räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer. Gesucht werden Zeugen, die am 17. Oktober gegen 16:55 Uhr im Bereich der Karl-Schiller-Straße in Berg bei Neumarkt oder auf dem angrenzenden Autohof verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Von Interesse sind insbesondere Hinweise zu einem dunklen Kleinbus mit dem Teilkennzeichen WI-??? oder zu vermummten Personen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.

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