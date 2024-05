Viertelfinalgegner steht fest | Deutschland muss bei Eishockey-WM gegen die Schweiz ran

Die Eishockey-Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der 2024 IIHF Weltmeisterschaft auf die Schweiz. Das erneute Aufeinandertreffen beider Teams in einer WM-Endrunde findet am kommenden Donnerstag, den 23. Mai 2024, statt.

Die Partie wird aufgrund der Tabellen-Konstellationen in beiden WM-Gruppen in Ostrava stattfinden. Spielbeginn ist um 16:20 Uhr. Das WM-Viertelfinale der deutschen Mannschaft wird live auf MagentaSport, ProSieben und Sportdeutschland.TV übertragen.



Nach dem Abschluss des Spieltags hat die DEB-Auswahl die Vorrunde der Gruppe B auf Platz drei beendet mit 15 Punkten aus sieben Spielen. Die Schweiz hat sich in Gruppe A den zweiten Platz mit 17 Zählern aus sieben Partien gesichert.

Am morgigen Mittwoch findet das nächste Eis-Training der DEB-Auswahl am bisherigen WM-Spielort Ostrava statt. Am Donnerstag ist noch ein Pre-Game-Skate am frühen Vormittag angesetzt, bevor es am Nachmittag zum Viertelfinale gegen die Schweiz kommt.