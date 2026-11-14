VW-Chef will neun Prozent Rendite bis 2030

Der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG, Oliver Blume, hat sich ein Renditeziel gesetzt, das Volkswagen in seiner Geschichte noch nie erreicht hat. „Wir wollen 2030 rund neun Millionen Fahrzeuge weltweit verkaufen und das Ganze mit neun Prozent Rendite“, sagte Blume der „Bild-Zeitung“. Das habe man „noch nie in der Geschichte des Volkswagen-Konzerns erreicht.“

Den geplanten Abbau von über 100.000 Stellen im Konzern verteidigte der VW-Chef: „Das ist kein Radikalschlag, von dem manchmal geschrieben wird.“ Der Konzern nehme „Milliarden in die Hand, auch für Aufhebungsverträge.“ Die größte Kostenlücke liege bei den Löhnen. Bei den Personalkosten lägen die deutschen Standorte „in etwa doppelt so hoch wie in anderen europäischen Ländern“, sagte Blume.

China sei „noch kein verlorener Markt“, obwohl der Markt in diesem Jahr um 20 Prozent geschrumpft sei, so der VW-Chef. VW produziere dort inzwischen auf dem Kostenniveau chinesischer Hersteller.

Warum er den Job übernommen hat, erklärte Blume mit einem Satz seiner Tochter: „Mach`s doch für die Menschen.“ Trotz aller Probleme sagte der Konzernchef über Deutschland: „Wir haben alle Grundlagen dafür, zufrieden zu sein.“

Über 80 Prozent seiner Vergütung seien erfolgsabhängig, so der VW-Chef. Mit einem baldigen Rückgang der Benzinpreise rechne er nicht.