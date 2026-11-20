Volkswagens Vorstand könnte trotz des Gewinneinbruchs auch für 2026 Jahresboni in Millionenhöhe erhalten. Möglich machen könnte das der Netto-Cashflow im Autogeschäft, also das Geld, das nach laufenden Investitionen übrigbleibt.

Wie das „Handelsblatt“ unter Berufung auf interne Unterlagen berichtet, liege die bislang unveröffentlichte Einstiegsschwelle für diese Bonuskomponente bei zwei Milliarden Euro. Bei vier Milliarden Euro wäre das Ziel voll erfüllt, bei sieben Milliarden Euro der Maximalwert von 175 Prozent erreicht.

VW erwartet für 2026 drei bis sechs Milliarden Euro Netto-Cashflow. Nach neun Monaten waren es 4,4 Milliarden Euro. Entscheidend ist der Jahreswert.

Bei vier Milliarden Euro ergäbe sich für Konzernchef Oliver Blume dem Bericht zufolge ein rechnerischer Jahresbonus von 1,75 Millionen Euro, für ein reguläres Vorstandsmitglied von 750.000 Euro. Bei sechs Milliarden Euro wären es rund zweieinhalb Millionen Euro für Blume und mehr als eine Million Euro für alle anderen Vorstandsmitglieder, heißt es weiter.

Die Rechnung unterstelle einen neutralen Nachhaltigkeitsfaktor und berücksichtige noch nicht einen bereits vereinbarten Vergütungsverzicht. Der Vorstand hatte sich verpflichtet, 2025 und 2026 auf jeweils elf Prozent seiner Brutto-Barvergütung zu verzichten. Das schließt Jahres- und Langzeitboni ein.

Zudem sei angenommen, dass die zweite Hälfte des finanziellen Bonusziels, die operative Umsatzrendite, keinen Beitrag liefere. VW erwarte für 2026 höchstens ein Prozent Marge. Die Einstiegsschwelle liege laut den Unterlagen bei 2,8 Prozent.