Wirtschaftsweiser lehnt Übergewinnsteuer für Ölkonzerne ab
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Wirtschaftsweiser lehnt Übergewinnsteuer für Ölkonzerne ab

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Wirtschaftsweise Martin Werding lehnt die von der SPD geforderte Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne ab.

Shell-Tankstelle am 04.03.2026, via dts Nachrichtenagentur

„Der Wettbewerb bei den Tankstellen funktioniert zwar nicht gut, aber das lässt sich mithilfe des Steuerrechts nicht korrigieren“, sagte Werding der „Rheinischen Post“ (Freitag). „Gewinne werden in Deutschland besteuert, und zwar nicht zu knapp. Übergewinne lassen sich weder ökonomisch noch rechtlich sauber definieren.“

Der Bremer Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) hatte zuvor eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne verlangt, die ihre Gewinnmargen unverhältnismäßig ausweiten.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

