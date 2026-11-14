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Wüst wirbt für Verteidigung von Demokratie und Freiheit

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Hendrik Wüst (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Zum Volkstrauertag hat der amtierende Bundesratspräsident und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) für die Verteidigung demokratischer Werte und den Einsatz für die Freiheit geworben. „Die Gräber der Kriegstoten mahnen uns: Ein Leben in Frieden und Freiheit, wie wir es heute führen, ist keine Selbstverständlichkeit“, sagte Wüst der „Rheinischen Post“.

Man müsse „unsere Werte verteidigen und gemeinsam für Frieden, Freiheit und Demokratie eintreten. Frieden braucht Stärke, diplomatische Beharrlichkeit und Vertrauen“, so der nordrhein-westfälische Ministerpräsident weiter.

Am Volkstrauertag halte man inne und gedenke der Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen. „Unsere Gedanken sind aber auch bei allen Menschen, die heute unter Krieg und Gewalt leiden – in der Ukraine, im Nahen Osten und an vielen anderen Orten“, sagte Wüst. Je länger beide Weltkriege zurücklägen, desto wichtiger werde es, an ihre Ursachen und Folgen zu erinnern. „Dafür danke ich allen, die sich in der Erinnerungs- und Friedensarbeit engagieren“, so der CDU-Politiker weiter.

Wüst wird an diesem Sonntag an der Kranzniederlegung und der anschließenden zentralen Gedenkveranstaltung anlässlich des Volkstrauertages in Berlin teilnehmen.

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