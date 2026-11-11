Zahl der Kriegsdienstverweigerer steigt weiter stark an

Die Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung steigt in Deutschland weiterhin stark an. Das berichtet die “Rheinische Post” unter Berufung auf Daten des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA).

Demnach sind allein im Oktober fast 1.900 Anträge hinzugekommen. Vom 1. Januar bis 31. Oktober seien insgesamt 16.869 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung eingegangen, wie eine Sprecherin des BAFzA mitteilte.

Damit hat sich die Zahl seit dem Sommer fast verdreifacht: Bis Ende Juni 2026 hatte das Bundesamt den Eingang von 5.862 Anträgen gemeldet. Zum Stichtag 30. September zählte man im Bundesamt bereits insgesamt 14.977 Anträge, wie die Sprecherin auf Anfrage sagte.

In den Vorjahren zählte das Bundesamt weitaus weniger Anträge: 2025 waren es lediglich 3.879 Anträge, 2024 waren es 2.249.

Seit Januar gilt der neue Wehrdienst mit einer Musterungspflicht für Männer ab 18 Jahren. Experten begründen die gestiegene Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung mit der angespannten Sicherheitslage angesichts der Bedrohungen durch Russland und mit Meldungen über Fehlverhalten in der Bundeswehr. Zu Letzterem soll an diesem Mittwoch eine Dunkelfeldstudie vorgestellt werden.