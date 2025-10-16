Newsletter
Donnerstag, Oktober 16, 2025
15.3 C
London
type here...
Subscribe
Zwei Festnahmen in Augsburg: E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Zwei Festnahmen in Augsburg: E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Donnerstag, den 16. Oktober 2025, wurde im Antonsviertel ein 20-jähriger Mann alkoholisiert auf einem E-Scooter in der Imhofstraße gestoppt. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann gegen 01:30 Uhr und stellte fest, dass er offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille, woraufhin die Beamten die Weiterfahrt untersagten. Die Polizei leitet nun Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ein.

Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz im Hochfeld

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am selben Tag im Hochfeld. Ein 22-jähriger Mann wurde gegen 03:45 Uhr im Alten Postweg unter Drogeneinfluss auf einem E-Scooter fahrend von der Polizei kontrolliert. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf den Konsum von Cannabis. Auch in diesem Fall untersagten die Beamten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Gegen den 22-Jährigen wird nun ebenfalls wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

Polizei warnt vor Gefahren

Die Polizei betont die Gefahren von Alkohol- und Drogenkonsum im Straßenverkehr, auch auf E-Scootern, und appelliert an die Bürger, die Vorschriften zu beachten, um sich und andere nicht zu gefährden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Kinderleiche bei der Suche nach Fabian gefunden: Polizei geht von Straftat aus

0
Tagelang suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach Fabian aus Güstrow. Jetzt...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeimeldungen Bayern

St2218 bei Heidenheim | Horror-Crash mit Baum: 21-Jähriger kämpft mit dem Leben

0
Mit voller Wucht prallte ein 21-Jähriger am Sonntagmorgen mit...
Bad Wörishofen

Bad Wörishofen: 51-Jähriger bedroht Mieter mit Schusswaffe – SEK nimmt Tatverdächtigen fest

0
Am Mittwochnachmittag, 15. Oktober 2025, wandte sich ein 30-jähriger...
Augsburg Stadt

Drogenrazzia nach Schüssen auf Bar in Augsburg

0
In Augsburg und Umgebung fand eine Drogenrazzia statt. Eine...

Neueste Artikel