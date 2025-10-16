Zwei Festnahmen in Augsburg: E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Augsburg – Am Donnerstag, den 16. Oktober 2025, wurde im Antonsviertel ein 20-jähriger Mann alkoholisiert auf einem E-Scooter in der Imhofstraße gestoppt. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann gegen 01:30 Uhr und stellte fest, dass er offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille, woraufhin die Beamten die Weiterfahrt untersagten. Die Polizei leitet nun Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ein.

Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz im Hochfeld

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am selben Tag im Hochfeld. Ein 22-jähriger Mann wurde gegen 03:45 Uhr im Alten Postweg unter Drogeneinfluss auf einem E-Scooter fahrend von der Polizei kontrolliert. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf den Konsum von Cannabis. Auch in diesem Fall untersagten die Beamten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Gegen den 22-Jährigen wird nun ebenfalls wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

Polizei warnt vor Gefahren

Die Polizei betont die Gefahren von Alkohol- und Drogenkonsum im Straßenverkehr, auch auf E-Scootern, und appelliert an die Bürger, die Vorschriften zu beachten, um sich und andere nicht zu gefährden.