Donnerstag, Oktober 16, 2025
E-Bike-Dieb in Augsburg festgenommen: Polizei sucht Eigentümer entwendeter Fahrräder
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Augsburg (ots) – Anfang September 2025 kam es im Augsburger Stadtteil Kriegshaber zu einem Diebstahl, bei dem ein 39-Jähriger mindestens ein E-Bike aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Familie-Einstein-Straße entwendete.

Zeuge alarmiert Polizei

Ein aufmerksamer Passant wurde Zeuge des Vorfalls und alarmierte die Polizei. Im Zuge der Fahndung konnte der 39-jährige Tatverdächtige von einer Polizeistreife festgenommen werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zusätzlich zwei mutmaßlich gestohlene Fahrräder sowie weitere Gegenstände, darunter Werkzeuge und Betäubungsmittel.

Polizei sucht Fahrradbesitzer

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 ist weiterhin auf der Suche nach den Eigentümern der gestohlenen Fahrräder. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2610 an die Polizeiinspektion Augsburg 6 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

