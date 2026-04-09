Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Neuperlach: Jaguar prallt gegen Baum, Fahrer ohne Führerschein unter Drogenverdacht

Am Abend des 8. April 2026 ereignete sich auf der Quiddestraße in Neuperlach ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein weißer Jaguar kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Passanten beobachten dramatische Rettungsaktion

Der Beifahrer, ein 18-jähriger Münchner, wurde durch den Aufprall aus dem Fahrzeug geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 22-jährige Fahrer aus Schweden, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, war im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Wrack befreien. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht.

Fahrzeug mit Totalschaden und verdächtiger Fracht

Der Jaguar erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme entdeckten die Beamten Betäubungsmittel und eine Schreckschusspistole im Fahrzeug, die sichergestellt wurden.

Unfall sorgt für Unruhen und Festnahme

Vor Ort versammelten sich mehrere Anwohner, die die Rettungsmaßnahmen behinderten. Darunter eine 41-jährige Italienerin aus München, die sich aggressiv zeigte und Polizeibeamte beleidigte. Sie wurde festgenommen und angezeigt.

Der Fahrer des Jaguars muss sich nun wegen mehrerer Vergehen, darunter verbotenes Kraftfahrzeugrennen und Fahren ohne Fahrerlaubnis, verantworten. Auch Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz werden untersucht.