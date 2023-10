Zwei Tote in der Fürther Südstadt – Hat ein 83-Jähriger seine Ehefrau und dann sich erschossen?

Einsatzkräfte der Polizei haben am Montagabend in einer Wohnung in der Fürther Südstadt zwei Tote aufgefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein 83-Jähriger seine Ehefrau erschossen und sich anschließend selbst getötet hat.



Gegen 18.30 Uhr teilten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Flößaustraße der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit, dass aus einer Wohnung des Anwesens mehrere Schüsse zu hören seien. Die Polizei rückte sofort mit zahlreichen Einsatzkräften, darunter auch Beamte des Unterstützungskommandos Mittelfranken (USK), an und sperrte den Bereich um das Anwesen weiträumig ab.

Beim Betreten der Wohnung wurden zwei leblose Personen mit Schussverletzungen aufgefunden. Es handelte sich um einen 83-jährigen Mann und seine 81-jährige Ehefrau.

Die Mordkommission der Kriminalpolizei Fürth hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der 83-Jährige zunächst seine Ehefrau erschossen und sich anschließend selbst getötet hat. Hinweise auf eine Beteiligung unbekannter Dritter haben sich nicht ergeben.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürth zur Klärung der Hintergründe dauern an. In diesem Zusammenhang wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt.

Die Flößaustraße war für die Dauer des Einsatzes bis ca. 20:30 Uhr gesperrt.