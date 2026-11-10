1.663 Unterschriften für Obergriesbacher Halbstundentakt übergeben

Im Bayerischen Landtag haben Vertreter der Gemeinde Obergriesbach gemeinsam mit Landtagsabgeordnetem Peter Tomaschko Unterschriften für den Erhalt des Halbstundentakts an Bahn und BEG übergeben.

Insgesamt 1.663 Menschen hatten sich für das Anliegen ausgesprochen. Die Unterschriften gingen an Bärbel Fuchs, Geschäftsführerin der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), und Christoph Kraller, den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn in Bayern. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Zukunft des Bahnverkehrs auf der Paartalbahn und insbesondere der Fahrplan am Bahnhof Obergriesbach im Landkreis Aichach-Friedberg.

Fahrplan auf der Paartalbahn noch nicht endgültig festgelegt

Nach den derzeitigen Planungen soll der Halt in Richtung Augsburg bis 9.17 Uhr weiterhin bei allen Zügen berücksichtigt werden. In Richtung Aichach beziehungsweise Ingolstadt ist Obergriesbach zusätzlich bei Verstärkerzügen um 6.36 Uhr, um 13.37 Uhr sowie zwischen 15.37 Uhr und 20.37 Uhr vorgesehen.

Damit soll das Angebot unter anderem für Berufspendler, Auszubildende sowie Schülerinnen und Schüler erhalten bleiben. Eine abschließende Bewertung und die verbindliche Festlegung des künftigen Angebots stehen noch aus. Sie sollen im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens durch die BEG als zuständige Aufgabenträgerin erfolgen.

Langfristig hält die DB InfraGO nach Angaben aus dem Gespräch daran fest, den Halt Obergriesbach wieder bei allen Zügen anbieten zu können.

Initiative für Unterschriftensammlung aus Obergriesbach

Die Initiative für die Unterschriftensammlung ging von Traudl Minssen aus. Gemeinsam mit Rosi und Jürgen Berg sammelte sie die Unterschriften. Bei einer Bürgerversammlung in Obergriesbach übergab Minssen den Ordner an Bürgermeister Daniel Schulz.

Unterstützt wurde die Aktion zudem von Ulrike Huber von der Verwaltungsgemeinschaft Dasing und Gemeinderat Thilo Jourdan.