Seit der Nacht zum Dienstag (17. November 2026) wird die 15-jährige Klara K. aus Steinsfeld im Landkreis Ansbach vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort.

Die Jugendliche verließ gegen 2 Uhr das Elternhaus und kehrte bislang nicht zurück. Möglicherweise ist sie auf Hilfe angewiesen. Intensive Suchmaßnahmen blieben bisher ohne Erfolg; dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Polizei veröffentlicht Beschreibung

Klara K. ist 15 Jahre alt, wirkt jedoch deutlich älter und wird auf etwa 18 Jahre geschätzt. Sie ist rund 180 Zentimeter groß und schlank. Ihre langen Haare sind rötlich-pink gefärbt und vermutlich zu einem Zopf gebunden.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug die Jugendliche eine helle, weite Jeanshose und einen dunkelgrauen Kapuzenpullover mit einem kleinen Stern in Leopardenmuster auf Brusthöhe. Eine Jacke hatte sie nicht dabei.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber unter der Telefonnummer 09861/971-0 entgegen. Informationen können außerdem über den Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle gemeldet werden.

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