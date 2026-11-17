Ein 76-jähriger Fußgänger ist in Neuperlach von einem BMW erfasst und schwer verletzt worden. Außerdem meldet die Münchner Polizei unter anderem einen Schockanruf, einen Wohnungseinbruch und eine geplante Vollsperrung der A99.

Fußgänger nach Unfall im Krankenhaus

Am Dienstag, 17. November 2026, gegen 6:40 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit einem BMW auf dem Adenauerring in Richtung Heinrich-Lübke-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 11 überquerte ein 76-jähriger Mann den Adenauerring in nördlicher Richtung. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto.

Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW wurde als Beweismittel sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrspolizei ermittelt zur Unfallursache.

Unfall unter Alkoholeinfluss in Neuhausen

Am Montagabend, 16. November, kollidierte ein Audi gegen 21 Uhr auf der Landshuter Allee mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel. Durch den Aufprall wurde der Opel auf einen davor abgestellten Audi geschoben. Eine 47-Jährige und eine 48-Jährige wurden jeweils leicht verletzt, mussten vor Ort aber nicht ärztlich behandelt werden.

Alle drei Fahrzeuge wurden teilweise schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Wegen Unstimmigkeiten darüber, wer den Audi gefahren hatte, wurde das Fahrzeug als Beweismittel beschlagnahmt. Bei beiden Frauen wurde wegen festgestellter Alkoholisierung eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein der 48-Jährigen wurde beschlagnahmt; die 47-Jährige besitzt keine gültige Fahrerlaubnis. Ob die Alkoholisierung den Unfall verursacht hat und wer tatsächlich am Steuer saß, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zwei von drei Fahrstreifen in nördlicher Richtung waren rund drei Stunden gesperrt.

Hohe Geschwindigkeiten auf der Ingolstädter Straße

In der Nacht von Samstag, 14. November, auf Sonntag, 15. November 2026, kontrollierte die Polizei auf der Ingolstädter Straße in Milbertshofen die Geschwindigkeit. Wegen einer Baustelle gilt dort eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Insgesamt wurden zwölf teilweise erhebliche Überschreitungen festgestellt.

Ein 18-jähriger Autofahrer wurde gegen 23:04 Uhr mit 116 km/h gemessen. Eine 19-Jährige fuhr gegen 0:14 Uhr mit 88 km/h. Beide wurden angehalten und angezeigt. Ihnen drohen zwei Punkte, ein Fahrverbot von zwei beziehungsweise drei Monaten sowie Bußgelder von mehr als 560 beziehungsweise mehr als 800 Euro.

Schockanruf mit falscher Krankenschwester

Eine über 80-jährige Münchnerin erhielt am Montag, 16. November, gegen 18:20 Uhr einen Anruf von einer unbekannten Frau, die sich als Krankenschwester ausgab. Sie behauptete, der Sohn der Seniorin liege im Krankenhaus und benötige Geld für Medikamente. Im weiteren Gespräch wurde die Übergabe von Bargeld und Schmuck im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Betrag vereinbart.

Gegen 19 Uhr übergab die Frau an ihrer Haustür in Ramersdorf-Perlach einen Stoffbeutel mit den Wertgegenständen an einen unbekannten Mann. Im Gespräch mit ihrer Nachbarin kam der Betrug später ans Licht. Der Abholer wird als etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug einen dunklen Anorak und eine dunkle Hose. Hinweise nimmt das Kommissariat 61 unter 089 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Gesucht werden Wahrnehmungen im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße, Quiddestraße, Plettstraße und Ständlerstraße.

Die Polizei rät, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen und im Zweifel aufzulegen. Krankenhäuser, Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte verlangen keine Barzahlungen und schicken keine Boten zur Abholung. Betroffene sollten keine vertraulichen Informationen herausgeben, angeblich erkrankte Angehörige direkt kontaktieren, niemals Geld oder Wertsachen übergeben und im Zweifel die 110 wählen.

Einbruch in Erdgeschosswohnung

In Berg am Laim brachen unbekannte Täter am Montag zwischen 7:45 und 20:20 Uhr gewaltsam über ein Fenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck im mittleren fünfstelligen Gesamtwert. Anschließend flüchteten sie über den Einstiegsweg in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren; das Kommissariat 53 ermittelt.

Hinweise nimmt das Kommissariat 53 unter 089 2910-0 entgegen. Gesucht werden Beobachtungen im Bereich der Heinrich-Wieland-Straße, Bad-Schachener-Straße, Kampenwandstraße, Hachinger-Bach-Straße, St.-Michael-Straße, Lofererstraße und Hochgernstraße.

A99 bei München für ein Wochenende voll gesperrt

Die A99 wird von Freitag, 20. November 2026, ab 20 Uhr bis Montag, 23. November, gegen 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen zwischen dem Autobahnkreuz München-Ost und dem Autobahnkreuz München-Süd vollständig gesperrt. Grund ist der Abbruch der Autobahnbrücke bei Haar, über die die B304 führt. Das beschädigte Bauwerk wird durch einen Neubau ersetzt. Ein abschnittsweiser Rückbau ist wegen Einsturzgefahr nicht möglich.

Betroffen sind innerhalb des gesperrten Abschnitts die Anschlussstellen Haar, Hohenbrunn und Ottobrunn. Verfügbare Auffahrten führen ausschließlich aus dem gesperrten Bereich heraus. Eine geeignete Ausweichroute gibt es nicht; sowohl die B471 als auch die A94 müssen zusätzlichen Verkehr aufnehmen. Die B304 bleibt während der Arbeiten über eine daneben errichtete Behelfsbrücke befahrbar.

Im Großraum München werden erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet. Ein Großteil des Verkehrs muss durch die Stadt München fahren. Das Lkw- und Dieselfahrverbot wird auf den ausgeschilderten Umleitungsstrecken vorübergehend aufgehoben. Bereits weit vor München soll an wichtigen Transitknoten auf die Sperrung hingewiesen werden, beispielsweise im Raum Nürnberg auf eine weiträumige Route über die A3 in Richtung Regensburg und Passau. Die Polizei setzt zusätzliche Einsatzkräfte ein.

Empfohlen werden der Verzicht auf nicht notwendige Fahrten, mehr Zeit für Termine, die vorherige Information über die Verkehrslage und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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