„20-Cent-Aktion“ | Kaffee trinken und Gutes tun

Kaffee oder Tee trinken und damit Gutes tun: Das ist die Idee der „20-Cent-Aktion“, zu der die Abteilung Weltkirche im Bistum Augsburg und die „aktion hoffnung“ in der kommenden Fastenzeit alle Beschäftigten im Büro oder Homeoffice, in Firmen und Schulen einladen.

Für jeden Kaffee oder Tee, den ein Mitarbeitender in der Arbeitsstätte trinkt, kann er ab Aschermittwoch zusätzlich 20 Cent (oder mehr) in eine gesonderte Kasse geben. Der Erlös aus der Aktion kommt wie bereits im vergangenen Jahr dem Projektpartner HOSFA (Hope Sharing Family) in Uganda für die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen zugute.

„20 Cent sind nicht viel, 20 Cent mal x kann aber eine ganz erhebliche Summe ergeben“, betonen der Leiter der Abteilung Weltkirche, Anton Stegmair und der Geschäftsführer der aktion hoffnung, Johannes Müller zum Start der gemeinsamen Fastenaktion. Bereits im Vorjahr seien auf diese Weise fast 1.300 Euro an Spenden für das vom Projektpartner HOSFA betriebene Bildungszentrum im zentralugandischen Mityana zusammengekommen.

Die Ausbildungsprojekte von HOSFA stehen auch heuer wieder im Mittelpunkt der Aktion. Jahr für Jahr erhalten dort hunderte Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, durch die Arbeit von HOSFA in die Schule zu gehen oder eine Berufsausbildung zu beginnen. Um dieses Engagement möglichst kräftig zu unterstützen, rufen Anton Stegmair und Johannes Müller zu zahlreichem Kaffee- und Teekonsum in den kommenden Wochen vor Ostern auf: „Solcher Konsum, der den Bedürftigen zu Gute kommt, ist selbst in der Fastenzeit erlaubt.“

Die gesammelten Spenden aus der „20-Cent-Aktion“ können bis Freitag, 19. April auf das Konto der aktion hoffnung überwiesen werden.

Spendenkonto der „aktion hoffnung“

Liga Bank Augsburg

IBAN: DE61 7509 0300 0200 1432 00

Vermerk: „20 Cent-Aktion – 8003 0001“

Bei Angabe der vollständigen Adresse kann eine Spendenquittung ausgestellt werden

Zudem besteht die Möglichkeit, fair gehandelten und in der gesamten Produktions- und Lieferkette FLOCERT-zertifizierten Premiumkaffee aus Tansania über die aktion hoffnung zu beziehen. Bestellungen sind per Mail oder telefonisch möglich (Mail: partnerkaffee@aktion-hoffnung.de ; Telefon: 08249-96850).