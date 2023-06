Am Donnerstag, den 22.06.2023, droht örtlich Gefahr durch Superzellen mit Tornados, riesigem Hagel, Orkanböen und sintflutartigen Regenfällen. Auch das Bundesland Nordrhein-Westfalen wird an seinem ersten Schulferientag betroffen sein. Wo die Unwetter nun drohen und was du beachten musst, wenn sie loslegen, zeigt unser Meteorologe Georg Haas im Video zur Lage.