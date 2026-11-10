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Augsburg: Benefizauktion bringt rund 100 Werke unter den Hammer

Augsburg: Benefizauktion bringt rund 100 Werke unter den Hammer
Foto: Sophie Obermeyr / KMA
Presse Augsburg
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Rund 100 gestiftete Kunstwerke kommen am 27. November in Augsburg zugunsten der Kunstsammlungen und Museen unter den Hammer.

Die Benefizauktion „Kunst für die Kunst“ beginnt am Freitag, 27. November 2026, um 15 Uhr in der Neuen Galerie im Höhmannhaus. Die Kunstobjekte stammen aus Privatsammlungen. Viele Anfangsgebote liegen bereits bei zehn Euro. Der Erlös fließt in die Restaurierung von Gemälden aus dem Bestand der Kunstsammlungen.

Vorbesichtigung im Höhmannhaus

Vor der Auktion können Interessierte die Werke in einer Ausstellung besichtigen. Eröffnet wird die Vorbesichtigung am Donnerstag, 19. November, um 18 Uhr. Vom 20. bis 26. November ist die Ausstellung täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Auktionstag besteht zusätzlich von 10 bis 12 Uhr Gelegenheit zur Besichtigung.

Die Kunstauktion wird erneut mit freundlicher Unterstützung des Augsburger Auktionshauses Georg Rehm veranstaltet.

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