Augsburg: Positiver Drogentest bei E-Scooter-Fahrer

Ein 21-Jähriger ist am Montagabend am Augsburger Rathausplatz mit einem E-Scooter kontrolliert worden. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain.

Die Polizeistreife kontrollierte den Mann am 9. November 2026 gegen 20.15 Uhr. Dabei stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest und veranlassten eine Blutentnahme.

Der 21-Jährige wurde anschließend entlassen. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

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