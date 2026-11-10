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Augsburg: Positiver Drogentest bei E-Scooter-Fahrer

Augsburg: Positiver Drogentest bei E-Scooter-Fahrer
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Ein 21-Jähriger ist am Montagabend am Augsburger Rathausplatz mit einem E-Scooter kontrolliert worden. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain.

Die Polizeistreife kontrollierte den Mann am 9. November 2026 gegen 20.15 Uhr. Dabei stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest und veranlassten eine Blutentnahme.

Der 21-Jährige wurde anschließend entlassen. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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