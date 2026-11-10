Bau-Monitor zeigt: Augsburg fehlen 6.200 Wohnungen

In Augsburg fehlen laut dem „Bau-Monitor 2026“ rund 6.200 Wohnungen. Gleichzeitig ist die Stadt in den vergangenen 15 Jahren um knapp 23.300 Wohnungen und fast 27.700 Beschäftigte gewachsen.

Das Pestel-Institut hat für den Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) die Entwicklung des Wohnungsmarkts und der Beschäftigung in Augsburg untersucht. Derzeit gibt es in der Stadt rund 167.300 Wohnungen – gut 16 Prozent mehr als vor 15 Jahren. Die Zahl der Beschäftigten stieg im selben Zeitraum um mehr als 22 Prozent.

2.900 Wohnungen stehen seit mindestens einem Jahr leer

Rund 2.900 Wohnungen stehen demnach seit mindestens einem Jahr leer, viele davon bereits deutlich länger. Als mögliche Gründe nennt das Pestel-Institut einen schlechten baulichen Zustand oder Eigentümer, die ihre Wohnungen nicht vermieten möchten.

Matthias Günther, Leiter des Pestel-Instituts, sieht im Neubau eine zentrale Antwort auf das Wohnungsdefizit. Bei Gebäuden, die wirtschaftlich nicht mehr saniert werden könnten, seien Abriss und ein Neubau mit mehr Wohnungen an gleicher Stelle sinnvoll. Zugleich seien bezahlbare Wohnungen und Sanierungen nötig, insbesondere für altersgerechten Wohnraum.

Wohnungsangebot beeinflusst den Arbeitsmarkt

In den kommenden zehn Jahren gehen in Augsburg laut Bau-Monitor jährlich rund 3.900 Menschen aus den geburtenstarken Jahrgängen in den Ruhestand. Im Schnitt rücken pro Jahr rund 3.700 junge Menschen in den Arbeitsmarkt nach. Diese Zahl umfasst auch etwa 1.300 Jüngere, die zusätzlich zu den in Augsburg Geborenen zum Studieren in die Stadt kommen. Ein großer Teil von ihnen sucht sich nach dem Studium andernorts eine Arbeitsstelle und zieht wieder weg.

Günther warnt, dass fehlende bezahlbare Wohnungen die Besetzung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen erschweren könnten. Besonders betroffen seien Branchen mit niedrigeren Löhnen, darunter die Gebäudereinigung, die Gastronomie, der Einzelhandel, die Floristik und das Friseurhandwerk.

Die Mietquote in Augsburg liegt laut dem Bau-Monitor bei 68 Prozent. Menschen, die neu in die Stadt kommen, sind nach Einschätzung des Pestel-Instituts daher überwiegend auf Mietwohnungen angewiesen. Ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung könnten sich heute nur wenige leisten.

BDB fordert einfachere Bauverfahren

Der Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel fordert mehr Unterstützung für den Wohnungsbau. Verbandspräsidentin Katharina Metzger verlangt unter anderem eine kontinuierliche Förderung und eine einfachere Bauweise, durch die sich die Kosten nach ihrer Darstellung um rund ein Drittel senken ließen. Dafür solle der „Gebäudetyp E“ – E wie einfach – zum neuen Bau-Standard werden.

Metzger fordert außerdem, bei Mehrfamilienhäusern mit bis zu zwölf Wohnungen künftig auf eine Baugenehmigung zu verzichten, wenn sich der Bauherr an die Vorgaben des jeweiligen Bebauungsplans hält. Das könne nach ihrer Einschätzung Bürokratie, Zeit und Kosten sparen.

Solange der „Gebäudetyp E“ nicht zur gängigen Baupraxis werde, müsse der Bund seine Wohnungsbauförderung im kommenden Jahr auf 15 Milliarden Euro festsetzen, so die BDB-Präsidentin.