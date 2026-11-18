Gelegentliche Verkäufe bei kommunalen Festen lösen in Bayern auch künftig nicht automatisch Umsatzsteuer aus. Die ab 1. Januar 2027 neu gefassten Regeln für die öffentliche Hand betreffen Sport- und Feuerwehrvereine nicht.

Keine automatische Umsatzsteuer bei Festen

Die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand wird zum 1. Januar 2027 bundesweit neu geregelt. Damit werden europäische Vorgaben umgesetzt und transparente Wettbewerbsbedingungen zwischen öffentlichen Einrichtungen und privaten Unternehmen geschaffen. Die Neuregelung war bereits zum 1. Januar 2016 in Kraft getreten; eine großzügige Übergangsregelung wurde mehrfach, zuletzt bis zum 1. Januar 2027, verlängert.

Für kommunale Veranstaltungen bedeutet die Änderung nach Angaben des bayerischen Finanzministeriums nicht automatisch eine Steuerpflicht. Bei seltenen und ausschließlich internen Verkäufen, etwa bei einer Feier für Angehörige einer kommunalen Feuerwehr, fällt weiterhin keine Umsatzsteuer an.

Auch bei öffentlichen Veranstaltungen wie einem Tag der offenen Tür müssen die Einnahmen nicht zwingend der Kommune zugerechnet werden. Das gilt etwa dann, wenn eine eigene Gruppe von Personen die Verkäufe übernimmt und sich deren Zusammensetzung von Veranstaltung zu Veranstaltung ändert.

Bleibt der Personenkreis gleich, fällt ebenfalls keine Umsatzsteuer an, wenn dessen jährliche Umsätze 25.000 Euro nicht überschreiten.

Für Vereine gelten die bisherigen Regeln

Für Sport- und Feuerwehrvereine bleiben laut Finanz- und Heimatminister Albert Füracker die bisherigen Regeln bestehen. Vereine, die die Kleinunternehmerregelung nutzen, müssen auf die davon erfassten Umsätze keine Umsatzsteuer erheben.

Füracker betonte zudem die Bedeutung des Ehrenamts und der Vereinsarbeit für das Zusammenleben in Bayern.