Die Eigner Angels Nördlingen haben beim BC Marburg mit 71:80 verloren. Trotz einer zwischenzeitlichen Zehn-Punkte-Führung drehten die Gastgeberinnen die Partie in der zweiten Hälfte und setzten sich im Duell der 1. Frauenbasketball-Bundesliga durch.

Die Nördlingerinnen erwischten den besseren Start und führten nach dem ersten Viertel mit 19:12. Bis zur Halbzeit kam Marburg wieder heran, doch die Angels lagen nach 20 Minuten knapp mit 42:41 vorn. Kurz vor der Pause hatte Makiyah Williams per Korbleger für Nördlingen getroffen.

Im dritten Viertel fanden die Rieserinnen zunehmend ihren Rhythmus aus der Distanz und bauten ihren Vorsprung zwischenzeitlich auf zehn Punkte aus. Marburg verkürzte den Rückstand jedoch wieder und hielt die Partie offen. In der Schlussphase übernahmen die Gastgeberinnen zunehmend die Kontrolle und machten den Heimsieg perfekt.

Sara Guerreiro und Amelia Hasset waren mit jeweils 23 Punkten die erfolgreichsten Marburgerinnen. Marianna Byvatov steuerte elf Zähler bei. Auf Nördlinger Seite erzielten Jana Koch und Stefanie Kulesza jeweils 17 Punkte, Makiyah Williams kam auf 14.

Bianca Helmig musste nach einer Aktion in einer Notaufnahme behandelt werden. Für die Eigner Angels spielten außerdem Pauline Mayer (3 Punkte), Eva van Oosten (5), Marta Rivera (6), Inés Alvarez und Stephanie McBride (5). Die Nördlingerinnen mussten die Heimreise aus Hessen ohne Punkte antreten.