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Bilger sieht keine Versorgungsengpässe durch Niedrigwasser

Bilger sieht keine Versorgungsengpässe durch Niedrigwasser
DTS Nachrichtenagentur
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Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) sieht trotz der anhaltenden Niedrigwasserkrise keine Versorgungsengpässe.

Steffen Bilger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Stand jetzt ist die Versorgung gewährleistet”, sagte Bilger der “Rheinischen Post” vor der Schaltkonferenz mit den Länderverkehrsministern an diesem Mittwoch. Er ergänzte, je mehr Güterverkehr von der Wasserstraße auf Schiene und Straße verlagert werde, desto geringer sei das Risiko von Versorgungsproblemen. Die Beratungen mit den Ländern dienten der Abstimmung, man werde auch über zusätzliche Maßnahmen sprechen. Denn es sei davon auszugehen, dass die Niedrigwasserproblematik bis Ende August anhalte. Deshalb müsse man weiter handeln.

Zugleich lobte der Minister die Bahn: “Ich bin dankbar, dass die Bahn sich umgehend gekümmert und zusätzliche Kapazitäten bereitgestellt hat. Dazu gehören weitere Waggons, die Zahl soll noch steigen.” Entscheidend seien aber auch die verfügbaren Strecken und das notwendige Personal. Dazu bleibe man im Austausch mit der Bahn, sagte Bilger.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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