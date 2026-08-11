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Klingbeil: Frühstartrente für mehr Chancengleichheit

Klingbeil: Frühstartrente für mehr Chancengleichheit
DTS Nachrichtenagentur
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Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat die geplante Frühstartrente als Instrument für mehr Chancengleichheit bei der Altersvorsorge beworben. “Wir wollen, dass alle besser und früher für das Alter vorsorgen können. Mit der Frühstartrente geben wir jedem Kind in Deutschland ein Startkapital für die eigene Altersvorsorge”, sagte Klingbeil der “Rheinischen Post”.

Lars Klingbeil (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Staat zahle dafür jeden Monat 10 Euro Förderung, automatisch und für alle Kinder eines Jahrgangs, erläuterte der Finanzminister und Vizekanzler. So bauten junge Menschen über die Jahre ein eigenes Vermögen auf und lernten früh, wie Vorsorge am Kapitalmarkt funktioniere.

Klingbeil, der auch Co-Bundesvorsitzender der SPD ist, sagte: “Heute hängt das viel zu oft vom Elternhaus ab. Diese Ungleichheit setzt sich dann oft bis ins Alter fort. Das wollen wir ändern. Die Frühstartrente ist ein wichtiger Beitrag für eine bessere Altersvorsorge und mehr Chancengleichheit.” Das Bundeskabinett will sich an diesem Mittwoch mit dem Gesetzentwurf befassen.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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