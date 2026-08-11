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Warken lobt Reform der Nachrichtendienste

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Vor dem Kabinettsbeschluss zur Reform der deutschen Nachrichtendienste hat Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU) die Bedeutung der Pläne betont.

Nina Warken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Das Kabinett legt an diesem Mittwoch den Grundstein für die umfangreichste und grundlegendste Reform der Nachrichtendienste seit ihrem Bestehen”, sagte Warken, die für den Bundesnachrichtendienst (BND) zuständig ist, der “Rheinischen Post” (Mittwoch). “Wir schauen nicht tatenlos zu, wie Einflussnahme, Sabotage und Bedrohungen gegen die Grundpfeiler unserer Verfassung und unserer freien Gesellschaft immer weiter zunehmen”, sagte Warken.

“Nur mit mehr Befugnissen und Maßnahmen auf Höhe der Zeit können unsere Dienste zielgerichtet gegen diese hybriden Angriffe vorgehen”, betonte die Bundesministerin für besondere Aufgaben. “In Zukunft kann der Bundesnachrichtendienst endlich auf Augenhöhe mit unseren Partnern agieren – zum Schutz unserer Sicherheit, unserer Werte und unserer Freiheit”, so Warken.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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