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Bär nennt Bafög-Reform “entscheidenden Schritt”

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DTS Nachrichtenagentur
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Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) sieht in der geplanten Bafög-Reform einen wichtigen Schritt, um die Ausbildungsförderung zukunftsfester zu machen.

Dorothee Bär (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der “Rheinischen Post” sagte Bär: “Mit dem Kabinettsbeschluss werden wir einen entscheidenden Schritt gehen, damit das Bafög sein Aufstiegsversprechen erfüllen kann. Das Bafög wird künftig digitaler und die Verwaltung vereinfacht. Damit entlasten wir sowohl die Antragstellerinnen und Antragsteller als auch Behörden von unnötiger Bürokratie.”

Auch werde die Förderung von Schülern sowie Studenten verbessert, so Bär weiter. Dies trage dazu bei, jungen Menschen den Zugang zu einer guten Ausbildung zu erleichtern, junge Talente zu fördern und die Fachkräftebasis zu stärken. Das Bafög sei und bleibe die zentrale gesetzliche Leistung zur Finanzierung von akademischen und schulischen Ausbildungen, so die Ministerin.

An diesem Mittwoch wird sich das Bundeskabinett mit der Reform des Bafög befassen.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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