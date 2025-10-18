CSU Aichach-Friedberg nominiert Peter Tomaschko zum Landratskandidaten

Mit großer Geschlossenheit und Aufbruchsstimmung hat die CSU Aichach-Friedberg am Freitagabend ihren Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko offiziell als Kandidaten für die Landratswahl 2026 aufgestellt. Bei der Kreisvertreterversammlung in Dasing erhielt Tomaschko eine überwältigende Mehrheit. Gleichzeitig verabschiedeten die Delegierten die neue Kreistagsliste – 60 engagierte Kandidatinnen und Kandidaten aus 23 Kommunen sollen das Programm der CSU im Landkreis mit Leben füllen.

Dank an Vorgänger und Blick nach vorn

In seiner Bewerbungsrede dankte Tomaschko zunächst dem amtierenden Landrat Klaus Metzger, der nach zwölf Jahren im Amt nicht mehr antreten wird:

„Lieber Klaus, deine Arbeit hat unseren Landkreis enorm positiv weiterentwickelt.“

Tomaschko kündigte an, die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortzusetzen und zugleich neue Impulse zu setzen: „Der Schwerpunkt meiner politischen Arbeit war immer die Unterstützung unserer Heimat – unseres Wittelsbacher Landes. Gemeinsam konnten wir viel erreichen.“

Er erinnerte an bereits umgesetzte Projekte wie das Technologietransferzentrum, den Neubau von drei Schulen sowie die Sicherung der Kliniken an der Paar durch Investitionen in moderne Medizintechnik.

Zukunftsprogramm mit 15 Schwerpunkten

Unter dem Motto „Gemeinsam für die Menschen. Gemeinsam für unser Wittelsbacher Land 2026!“ präsentierte Tomaschko ein umfassendes Zukunftsprogramm mit 15 zentralen Themen – von Wirtschaft und Verwaltung über Gesundheit und Pflege bis hin zu Umwelt, Mobilität und Bildung.

Ein besonderes Anliegen ist ihm eine bürgernahe, lösungsorientierte Verwaltung:„Mein Grundsatz war schon immer: Geht nicht, gibt’s nicht! Wir finden Lösungen. Der Bürger soll mit einem Lächeln aus dem Landratsamt kommen.“

Geplant sind unter anderem ein Verwaltungslotse als direkter Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger sowie die Bewerbung als Modellregion für Bürokratieabbau.

Gesundheit, Pflege und Ehrenamt im Fokus

Die Sicherung der medizinischen Versorgung bleibt für Tomaschko ein zentrales Anliegen:

„Wir müssen unsere Kliniken in Aichach und Friedberg sichern und gleichzeitig eine flächendeckende ärztliche Versorgung garantieren – von der Kinder- über die Haus- bis zur Facharztpraxis.“

Um den Fachkräftemangel zu bekämpfen, plant er ein Ausbildungs- und Stipendienprogramm für medizinische und pflegerische Berufe. Außerdem sollen die ambulanten und stationären Pflegeangebote im Landkreis ausgebaut und die Unterstützung pflegender Angehöriger gestärkt werden.

Auch das Ehrenamt will Tomaschko gezielt fördern:

„Das Ehrenamt hält alles zusammen – es ist der Eckpfeiler unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts.“

Er kündigte an, Bürokratiehürden für Vereine abzubauen und die finanzielle Förderung auszuweiten.

Wirtschaft, Landwirtschaft und Umwelt im Gleichgewicht

Im wirtschaftlichen Bereich setzt Tomaschko auf eine enge Vernetzung regionaler Unternehmen. Ein neuer Wirtschaftsbeirat soll Familienbetriebe und Mittelstand stärker einbinden, während ein aktives Standortmarketing die Attraktivität des Landkreises weiter erhöhen soll.

Ein klares Signal richtete der CSU-Kandidat auch an die heimischen Landwirte:„Klares Bekenntnis zur regionalen Land- und Forstwirtschaft!“

Geplant ist die Gründung eines Landwirtschaftsbeirats, um die Interessen der Branche dauerhaft zu vertreten. Zudem sollen Umweltschutz, Bildung, Mobilität und Wohnungsbau konsequent vorangetrieben werden – stets mit Blick auf solide Finanzen.

Geschlossenheit als Schlüssel zum Erfolg

Zum Abschluss betonte Tomaschko die Bedeutung eines starken Teams und gemeinsamen Handelns:„Das kann kein Landrat alleine schaffen – wir brauchen ein starkes Team.“

Mit der neuen Kreistagsliste, die 60 motivierte Bürgerinnen und Bürger aus allen Lebensbereichen vereint, sieht sich die CSU bestens aufgestellt für die Kommunalwahl 2026 – geeint unter dem Motto „Gemeinsam für unser Wittelsbacher Land.“