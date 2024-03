Das Gögginger Frühlingsfest läutet ab Freitag die neue Volksfestsaison in Augsburg ein

Das Gögginger Frühlingsfest läutet die neue Volksfestsaison in Augsburg ein. Am Freitag, den 8. März 2024 um 17 Uhr übernimmt Oberbürgermeisterin Eva Weber den Fassanstich im Festzelt Binswanger und eröffnet damit das erste Volksfest des Jahres 2024 in Augsburg.

Das Gögginger Frühlingsfest findet dieses Jahr vom 8. bis zum 17. März statt. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 14 bis 23 Uhr und sonntags von 10:30 bis 23 Uhr. Es gibt auch ein buntes und abwechslungsreiches Programm. Das Marktamt der Stadt

hat eine passende Auswahl an Beschickern getroffen. Das Volksfest ist familienfreundlich und sicher.

Auch Familien und kleine Volksfestbesucher kommen auf ihre Kosten. Es gibt ein Kinderkarussell, einen Stand zum Pfeilewerfen und eine Tombola. Mehrere Imbissstände und ein Süßwarenstand sorgen für das leibliche Wohl.

Die Stadt hat Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit des Volksfestes zu gewährleisten.

Es ist unter anderem verboten, alkoholische Getränke jeglicher Art in den Bereich rund um das Festgelände zu bringen oder dort zwischen Montag und Donnerstag von 18 bis 6 Uhr und von Freitag bis Sonntag von 16 bis 6 Uhr zu konsumieren.