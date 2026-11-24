Das Datenleck bei der Deutschen Bank wird Thema im Bundestag. „Völlig klar ist, dass der Vorgang dringend weiterer Aufklärung bedarf“, sagte Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz dem „Handelsblatt“.

Die Grünen haben deshalb die Bundesregierung aufgefordert, in den zuständigen Fachausschüssen und parlamentarischen Gremien über den Vorfall und seine möglichen sicherheitspolitischen Folgen Auskunft zu geben. Die Grünen-Fraktion habe eine entsprechende Berichtsanforderung für den Innenausschuss eingereicht, sagte von Notz, der auch stellvertretender Vorsitzender des Geheimdienste-Kontrollgremiums ist.

Die Bundesregierung soll demnach über das Ausmaß des jüngsten Datenleaks im Zusammenhang mit der Deutschen Bank berichten und darlegen, welche konkreten sicherheitspolitischen Implikationen sich daraus ergäben und welche Schutzmaßnahmen erforderlich seien. Auch in weiteren zuständigen Gremien verlangt die Fraktion Aufklärung. Von Notz warf der Bundesregierung vor, die möglichen Folgen des Datenlecks nicht entschlossen genug zu untersuchen.

„Wir haben derzeit nicht den Eindruck, dass die dringend notwendige weitere Sachaufklärung mit der Ernsthaftigkeit betrieben wird, die es angesichts der möglichen Dimension der Veröffentlichung und dessen Auswirkungen auf die wichtige Arbeit der Behörden in sicherheitspolitisch äußerst angespannten Zeiten dringend bräuchte.“ Neben der Deutschen Bank und den Sicherheitsbehörden seien auch die Nachrichtendienste und die Bundesregierung in der Pflicht, ihren Teil zur Aufklärung zu leisten.

Dieses sicherheitspolitische Thema dürfe „keineswegs einfach ausgesessen werden“, sagte von Notz. Die Grünen wollen deshalb auch außerhalb der regulären Ausschusssitzungen die weitere Aufklärung „mit allen uns zur Verfügung stehenden parlamentarischen Mitteln und in unterschiedlichen Parlamentsgremien voranzutreiben“. Besonders das Bundeskanzleramt sieht der Grünen-Politiker in der Verantwortung, „notwendige Schritte für den Schutz der Sicherheitsinteressen unseres Landes zu ergreifen“. Von Notz bekräftigte seine Forderung, den Nationalen Sicherheitsrat (NSR) „schleunigst“ einzuberufen, um eine „systematische Untersuchung“ des Datenlecks anzustoßen.