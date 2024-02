Ein besonderes Konzert zum 80. Jahrestag der Augsburger Bombennacht

Der Mozartchor Augsburg lädt unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeisterin Weber zum Gedenkkonzert “The Armed Man – A Mass for Peace” in der Evangelischen Kirche St. Ulrich ein. Das Konzert findet am Sonntag, den 25. Februar 2024, um 19 Uhr statt. Die Friedensmesse “The Armed Man“ des walisischen Komponisten Karl Jenkins wird aufgeführt.

Die Friedensmesse soll auch den interreligiösen Dialog zwischen Muslimen, Juden und Christen fördern. Das Werk ist ein Antikriegsstück und ein Appell an die Menschlichkeit.

Plädoyer gegen Gewalt und Krieg. Jenkins verknüpft die lateinische Messliturgie mit Texten aus dem Alten Testament, dem indischen Mahabharata und dem Gedicht eines Hiroshima-Überlebenden. Außerdem bereichern Gedichte des Augsburger Dramatikers Bertolt Brecht das Konzert.

Die Messe drückt musikalisch und textlich die drei monotheistischen Weltreligionen aus.

Sie enthält unter anderem einen muslimischen Gebetsruf (Adhaan), der von einem

Iman vorgetragen wird, sowie das jüdische Totengebet Kaddish. Das Christentum wird durch den Luther-Choral „Ein feste Burg ist unser Gott“ repräsentiert. Die Fachstelle für Erinnerungskultur der Stadt Augsburg fördert das Gedenkkonzert.

Tickets: Vorverkauf 25 Euro – Abendkasse 28 Euro – Schüler und Studenten 12 Euro (nur an der Abendkasse).