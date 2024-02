„Frieden in diesem Hause“ | Friedenswort im Rahmen der Deutschen Bischofskonferenz in Augsburg vorgestellt

Noch bis Donnerstag ist die Deutsche Bischofskonfenz zu Gast in Augsburg, heute der Tag von Augsburgs Bischof Bertram Meier. Als Vorsitzender der Kommision Weltkirche war er an der Präsentation eines Friedenswortes beteiligt.

Die Deutsche Bischofskonferenz hat am Mittwoch ein Friedenspapier vorgestellt. In einer Zeit der eskalierenden Konflikte eine wichtige Anregung für die die Friedensbewegung. „Frieden in diesem Hause“, heißt dieses Friedenswort. Der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier, Vorsitzender in der Kommission Weltkirche, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Dr.Georg Bätzing und Prof. Dr. Heinz-Günther Strobbe stellten das neue Schriftstück bei der Frühjahrskonferenz vor.

Das Friedenswort von Augsburg steht in der Tradition der friedensethischen Grundlagentexte „Gerechtigkeit schafft Frieden“ (1983) und „Gerechter Friede“ (2000). Wie diese Vorgängerdokumente ist auch „Friede diesem Haus“ der Versuch, die Friedensbotschaft des Evangeliums im Angesicht der aktuellen weltpolitischen Situation prinzipienfest, aber auch nuanciert und wirklichkeitsgerecht zur Sprache zu bringen. Insbesondere seit dem Frontalangriff auf die Prinzipien der geltenden Ordnung, die der Ukraine-Krieg darstellt, ist die Frage nach der christlichen Gewaltfreiheit neu aufgerufen.