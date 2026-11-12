Einbruchversuch in Hirschfeld scheitert an Kellertür

Unbekannte haben zwischen dem 2. und 10. November versucht, in ein Einfamilienhaus im Steinbacher Gemeindeteil Hirschfeld einzubrechen.

Die Täter machten sich an der Kellertür auf der Rückseite des Hauses in der Blumenstraße zu schaffen und versuchten, sie gewaltsam zu öffnen. Wegen der stabilen Bauweise scheiterten sie. Es entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Hirschfeld gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.