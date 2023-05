Eishokeynationalmannschaft will mit Sieg über Frankreich ins Viertelfinale einziehen

Abschließender WM-Vorrundenspieltag am Dienstag in Tampere und Riga – dann stehen die Endrunden-Teilnehmer fest. Mit drei Siegen in Folge hat sich die DEB-Auswahl die Chance auf das Erreichen des Viertelfinales erhalten. Zum Abschluss der Gruppe A geht es morgen gegen Frankreich. Spielbeginn ist bereits um 11:20 Uhr deutscher Zeit. Die Partie wird live bei MagentaSport und Sport1 übertragen.

Mit einem weiteren Erfolg kann die deutsche Mannschaft, die derzeit mit neun Punkten auf Platz vier der Gruppe A liegt, den Viertelfinal-Einzug klarmachen. Die fünftplatzierten Dänen (sechs, Spiele acht Punkte) haben ebenfalls noch ihr abschließendes Viertelfinale gegen WM-Gastgeber Finnland zu absolvieren, das dann am Abend (19:20 Uhr deutscher Zeit) in Tampere stattfindet. Entsprechend fokussiert hat sich die deutsche Mannschaft am Montag auf das Spiel gegen Frankreich vorbereitet. Neben einer rund einstündigen Eis-Einheit gab es mehrere Team-Meetings in Vorbereitung auf die Partie am Dienstag.

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir müssen vom ersten Bully weg wieder unser Spiel spielen. Wir wollen kompakt agieren, mit Tempo in das Drittel der Franzosen eindringen und defensiv stabil stehen. Die Franzosen sind kein leichter Gegner, die werden um ihre Ehre spielen und sich morgen von ihrer besten Seite zeigen. Aber das werden wir auch, da bin ich mir sicher.“

Nicht mehr mitwirken kann Manuel Wiederer: Der Stürmer musste das Spiel gegen Ungarn angeschlagen verlassen und fällt mit einer Verletzung für den restlichen Turnierverlauf aus.