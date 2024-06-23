++Em-Newsticker Vom 23.06.2024++

Das brachte der gestrige Spieltag

Georgien – Tschechien 1:1:In der ersten Halbzeit dominierten die Tschechen das Spielgeschehen, Georgien gingen aber dank eines Handspiels von Hranac im eigenen Strafraum und dem verwandelten Elfmeter von Georges Mikautadze mit einer Führung in die Pause. Die Tschechen drängten nach dem Seitenwechsel auf den Ausgleich und erzielten diesen in der 59. Minute durch Patrik Schick. Sie strebten sogar nach dem Sieg, konnten aber keinen weiteren Treffer erzielen. Herausragender Akteur war Georgiens Schlussmann Mamardashvili. In der Schlussphase vergaben die Georgier eine gute Konterchance, und so endete das Spiel unentschieden. Es war der erste Punkt Georgiens bei einer Europameisterschaft. Georgien trifft am Mittwoch auf Portugal, während Tschechien gegen die Türkei in Hamburg antritt.

Tore: 1:0 Mikautadze (45. + 4 Elfmeter), 1:1 Schick (59.)

Gelbe Karten: Kashia, Gvelesiani, Mekvabishvili, Kochorashvili | Holes, Soucek, Provod, D. Jurasek, Coufal

Türkei – Portugal 0:3: Portugal sicherte sich am Samstag in Dortmund mit einem ungefährdeten Sieg gegen die Türkei den Gruppensieg in Gruppe F. Trotz des Bemühens der Türken mussten sie bereits früh in der Partie Rückschläge durch Tore von Bernardo Silva in der 21. Minute und einem unglücklichen Eigentor von Samet Akaydin in der 28. Minute hinnehmen. Nach der Halbzeit legte Bruno Fernandes in der 56. Minute nach, wobei Kapitän Cristiano Ronaldo die Vorarbeit leistete. Das Tor markierte den Endstand. Portugal trifft am Mittwoch auf Georgien, wird dabei auf Rafael Leao verzichten müssen. Der Angreifer hat im zweiten Spiel die zweite Gelbe Karte wegen Schwalbe erhalten. Die Türkei wird gegen Tschechien ran müssen. Sie haben es in der eigenen Hand, da ein Unentschieden zum Weiterkommen ausreichen würde.

Tore: Bernardo Silva (21.), 0:2 Akaydin (28./Eigentor), 0:3 Bruno Fernandes (56.)

Gelbe Karten: Bardakci, Akaydin, Celik| Rafael Leao, Joao Palhinha

Belgien – Rumänien 2:0:



Tore: 1:0 Tielemans (2.), De Bruyne (80.)

Gelbe Karten: Lukebakio | Bancu, M. Marin

So geht es heute weiter

Schweiz-Deutschland (21 Uhr/Frankfurt): Deutschlands Einzug in die K.-o.-Phase ist nach dem Sieg gegen Ungarn am Mittwoch bereits gesichert. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann ist jedoch entschlossen, sich in Frankfurt nicht auf ihren Lorbeeren auszuruhen. Jamal Musiala, Torschütze in den ersten beiden Spielen, betonte: “Unsere Mentalität, unser Tor zu verteidigen und immer wieder auf ein weiteres Tor zu drängen, war großartig. Das müssen wir in den nächsten Spielen beibehalten.” Bundestrainer Nagelsmann wird wohl an seiner Startelf nichts verändern, er setzt darauf, das Team weiter einzuspielen. Im Laufe der Partie könnten aber Ergänzungsspieler Einsatzzeiten bekommen. Beim 1:1-Unentschieden gegen Schottland in Köln zeigte Xherdan Shaqiri mit einem Traumtor eine glänzende Leistung, aber mehr war für die Schweiz nicht drin. Mit vier Punkten aus zwei Spielen hat die Nati jedoch eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Achtelfinale. Ein Unenschieden genügt den Eidgenossen zum Weiterkommen, bei einer Niederlage gegen die Gastgeber darf Schottland das Parallelspiel nicht gewinnen.

Aus der Bundesliga bekannt: Gregor Kobel (Dortmund), Silvan Widmer (Mainz), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Granit Xhaka (Leverkusen), Ruben Vargas (Augsburg)

Schottland – Ungarn (21 Uhr/Stuttgart): Nach dem Unentschieden gegen die Schweiz bleibt Schottland im Rennen um einen Platz im Achtelfinale. Kapitän Andy Robertson lobte die Leistung vom Mittwoch als “viel mehr nach unserem Geschmack” nach der Auftaktniederlage gegen Deutschland. Die Mannschaft von Steve Clarke muss nun eine ähnlich mutige Leistung zeigen, um Ungarn zu schlagen und mit den Gastgebern in die K.o.-Phase einzuziehen. Ungarn muss ebenfalls gewinnen, um die Hoffnungen auf ein Weiterkommen zu wahren. Trotz einer stark verbesserten Leistung gegen Deutschland konnten sie keinen Punkt holen. Wenn sie ihre Chancen gegen Schottland besser nutzen, könnten sie die Gruppenphase mit einem Sieg abschließen. Nur mit einem Sieg haben Sie noch eine Chance, um möglicherweise als Gruppendritter ins Achtelfinale einziehen zu können.

Aus der Bundesliga bekannt: – | Péter Gulácsi (Leipzig), Attila Szalai (Freiburg), Willi Orbán (Leipzig), Márton Dárdai (Hertha BSC), András Schäfer (Union), Roland Sallai (Freiburg)

Was gibt es sonst noch?